Maroc : 6ème Festival Ait Hamane de la culture et l’art du 19 au 21 août

Cette manifestation culturelle est organisée par l’association Ait Hamane pour le développement, avec le soutien du ministère de la Culture et de la Communication et en association avec le Conseil de la commune de Blida et un nombre de partenaires institutionnels et privés.



Selon un communiqué de l’association Ait Hamane pour le développement, cette édition, initiée sous le signe "L’art au service du développement", a pour objectif de mettre en valeur la dimension culturelle immatérielle, en encourageant la créativité des groupes folkloriques locaux.



Au programme de ce festival, ajoute la même source, des concours sur la langue amazighe, la remise de prix d’excellence aux élèves les plus méritants, ainsi que des spectacles artistiques.



Une journée d’étude sur le thème "Le rôle des coopératives dans le développement" est prévue aussi à cette occasion avec la participation d’experts qui débattront de questions liées notamment au moyens de consacrer la culture de la responsabilité sociale des coopératives et la place de l’environnement dans les activités économiques.



Le communiqué relève, en outre, que le Festival Ait Hamane de la culture et l’art constitue une occasion de commercialiser les produits du terroir et mobiliser les compétences et les investisseurs nationaux autour de la réflexion en matière de développement.