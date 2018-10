Maroc: 12 militaires blessés en tentant d'empêcher un groupe de 300 Subsahariens d'escalader la clôture séparant Nador et Melillia

Douze militaires ont été blessés dimanche matin en essayant d'empêcher un groupe d'environ 300 migrants subsahariens d'atteindre et d'escalader la clôture séparant la ville de Nador au préside de Melillia, apprend-on de source militaire.



Les douze militaires dont certains ont été grièvement blessés, ont été évacués à l'hôpital de Nador pour recevoir les soins nécessaires, ajoute la même source.



Le ministère marocain de l'Intérieur a précisé que quelque 141 migrants ont été arrêtés lors de cette opération, sans donner le nombre exact de ceux ayant tenté de passer en Espagne.



"Les autorités marocaines ont décidé de refouler vers leurs pays d'origine tous les participants à cette opération d'assaut et ce, conformément aux lois en vigueur", a déclaré le ministère dans un communiqué.



La frontière séparant le Maroc du préside occupé Melilla est protégée par deux grillages de six mètres de haut surplombés de barbelés coupants.



Les deux seules frontières terrestres entre l'Afrique et l'Union européenne sont situées le long des deux présides occupés de Melilla et de Ceuta.



L'Espagne est devenue la première porte d'entrée de l'immigration clandestine en Europe, avec plus de 47.000 migrants entrés depuis le début de l'année, dont environ 5.000 par voie terrestre selon l'Organisation internationale pour les migrations.



Quant aux autorités marocaines, elles évoquent 54.000 tentatives de passage avortées depuis le début de l'année.