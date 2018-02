Marion Maréchal Le Pen prendra la parole jeudi à Washington

Marion Maréchal Le Pen, nièce de Marine Le Pen, la présidente du parti d'extrême droite français Front national, et elle-même ancienne députée FN, prendra la parole jeudi lors d'une importante conférence conservatrice à Washington.



Devenue en 2012, à l'âge de 22 ans, la plus jeune députée de l'Assemblée nationale, Marion Maréchal Le Pen, qui avait annoncé il y a un an qu'elle se retirait pour le moment de la vie politique, interviendra à la Conservative Political Action Conference (CPAC), un rendez-vous annuel des conservateurs.



Elle sera la deuxième à prendre la parole le premier jour de la conférence juste après le vice-président des Etats-Unis Mike Pence, indique le programme officiel de l'événement.



Le président Donald Trump doit, lui, intervenir vendredi devant cette conférence. D'autres responsables importants de l'administration Trump sont également annoncés, ainsi que des parlementaires du Parti républicain, des personnalités conservatrices des médias et d'anciens militaires.



L'eurodéputé britannique Nigel Farage, qui fut à la tête de la campagne victorieuse pour le Brexit, sera présent lui aussi. Il avait reçu un accueil chaleureux lors de l'édition 2017 de la CPAC après avoir fait l'éloge de la victoire "tout à fait remarquable" de Donald Trump à l'élection présidentielle de novembre 2016.



La conférence se tient au Gaylord National Resort and Convention Center, un centre de congrès situé à Oxon (Maryland), près de Washington. Chacune des journées de l'événement débute par le serment d'allégeance au drapeau américain et une prière.



Marion Maréchal Le Pen est la petite-fille de Jean-Marie Le Pen, cofondateur et leader historique du Front national, qui a été cinq fois candidat à l'élection présidentielle française. M. Le Pen a atteint en 2002 le second tour, où il a été largement battu par Jacques Chirac.



Sa fille Marine Le Pen a elle aussi accédé en 2017 au second tour de la présidentielle, où elle a été battu par 66 % des voix contre 33 % par le centriste Emmanuel Macron. (avec afp)