Marine Le Pen va rencontrer Matteo Salvini vendredi à Paris

La cheffe de file de l'extrême droite française Marine Le Pen a annoncé jeudi qu'elle allait rencontrer vendredi à Paris son allié de la Ligue et ministre italien de l'Intérieur Matteo Salvini, présent dans la capitale française pour un G7 des ministres de l'Intérieur.



"Très heureuse de rencontrer mon ami Matteo Salvini demain à Paris pour parler des élections européennes à venir !", a tweeté la présidente du Rassemblement national (ex-Front national).



La cheffe du RN rencontrera M. Salvini en tête-à-tête en début de matinée, selon le RN. L'après-midi, Marine Le Pen doit se rendre en Bretagne pour faire campagne en vue du scrutin du 26 mai.



Cette rencontre est fermée à la presse, précise le RN.



Les deux leaders d'extrême droite devraient notamment évoquer une réunion à Milan lundi entre M. Salvini et d'autres partis nationalistes, dont l'AfD allemande, en vue de constituer un groupe au Parlement européen après les élections européennes, a précisé une source interne au RN.



La Ligue de Matteo Salvini fait partie du même groupe ENL (Europe des nations et des libertés) que le RN à Strasbourg, dans lequel siège aussi le FPÖ autrichien.