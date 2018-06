Marine Le Pen reçue à l'ambassade d'Italie pour sa fête nationale

Marine Le Pen, alliée du nouveau ministre italien de l'Intérieur Matteo Salvini, chef de la Ligue (extrême droite), a affirmé mardi avoir été reçue lundi soir à l'ambassade d'Italie en France, qui organisait une réception pour sa fête nationale.



"J'étais reçue hier soir à l'ambassade d'Italie. Des discussions fructueuses avec Mme l'ambassadrice !", a écrit sur Twitter la présidente de Rassemblement national (ex FN), sans d'autres précisions.



Interrogée par l'AFP, l'ambassade d'Italie a précisé que Marine Le Pen avait été invitée "en tant que parlementaire" et membre de la commission des Affaires étrangères de l'Assemblee nationale, ainsi que les autres élus de cette commission.



L'ambassadrice italienne Teresa Castaldo a été nommée à ce poste en janvier.



Marine Le Pen avait félicité vendredi la Ligue et son patron Matteo Salvini, parvenu à un accord pour un gouvernement d'union avec le Mouvement 5 étoiles (anti-système), y voyant "une victoire de la démocratie sur les intimidations" de Bruxelles.



Le gouvernement français était représenté à la réception de l'ambassade par la ministre française chargée des Affaires européennes Nathalie Loiseau, et la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées Sophie Cluzel, a précisé sur son compte Twitter l'ambassade d'Italie.



"L'Italie remercie les ministres @NathalieLoiseau et @s_cluzel d'avoir participé à notre fête nationale", a écrit l'ambassade.



Le nouveau chef du gouvernement italien, Giuseppe Conte, a défendu mardi devant le parlement la politique "populiste" qu'il entend désormais mener: lutte contre le "business" de l'immigration, relance de la croissance et ouverture avec la Russie.