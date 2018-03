Marine Le Pen propose "Rassemblement national" comme nouveau nom du FN

Marine Le Pen a proposé dimanche de rebaptiser "Rassemblement national" le parti d'extrême droite français Front national, dans l'objectif de parachever sa "rénovation, condition de (son) succès", selon elle.



"La rénovation pour laquelle vous m'avez élue, je vous demande maintenant de la conduire à son terme, c'est la condition de notre succès", a déclaré la présidente du FN dans son discours de clôture du 16e congrès de sa formation à Lille (nord). Ce nouveau nom sera soumis à un vote par courrier des militants, dont le résultat ne sera pas connu avant au moins six semaines.



Plus tôt, comme prévu, le FN a réélu pour un troisième mandat à sa tête Marine Le Pen et déchu son père Jean-Marie, fondateur historique, du dernier titre qu'il occupait: la présidence d'honneur. Seule candidate, Mme Le Pen, qui a recueilli 100 % des suffrages exprimés, parachève ainsi sa stratégie de «dédiabolisation» du FN, entamée dès son arrivée à la tête du parti en 2011.



Marine Le Pen, 49 ans, ambitionne de faire du FN un parti de gouvernement en s'écartant des déclarations controversées de son fondateur Jean-Marie Le Pen, notamment sur la Shoah. Les quelque 1500 militants présents au congrès du parti à Lille ont approuvé à 79,7 % des voix exprimées (20,2 % contre) les nouveaux statuts supprimant la présidence d'honneur.





Atlasinfo avec afp