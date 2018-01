Marine Le Pen fustige la "posture électoraliste" et la "fausseté politique" de Wauquiez

Laurent Wauquiez "prend les mêmes mots que le Front national mais je pense que les Français conçoivent qu'au fond de lui, il s'agit là d'une posture exclusivement électoraliste. Ca ne fonctionne pas comme ça", a affirmé la dirigeante frontiste sur Radio Classique.



M. Wauquiez a déclaré ne pas vouloir laisser "le monopole de l'immigration" au FN. Il estime "qu'il y a trop d'immigration en France" et veut "remettre à plat" l'ensemble de la politique migratoire.



"Le problème c'est qu'il y a une vraie fausseté chez Laurent Wauquiez, qu'on ressent, qui est une fausseté politique. Et pour une raison simple: en réalité il défend aujourd'hui exactement l'inverse de ce qu'il a défendu pendant toute sa carrière politique", a déclaré l'ancienne finaliste à la présidentielle de 2017.



"Il était le +monsieur Europe fédérale+ de (l'ancien président Nicolas) Sarkozy. C'est quelqu'un qui expliquait aux Français qu'il fallait qu'ils arrêtent d'être égoïstes simplement parce qu'ils voulaient récupérer leurs frontières et arrêter cette immigration massive", a ajouté la députée du Pas-de-Calais.



M. Wauquiez, élu président de LR en décembre, "a gagné une couronne mais il n'a pas de royaume", a ajouté Mme Le Pen, car "tous les jours des figures importantes du parti Les Républicains partent, se mettent en retrait".



Le président de LR "est coincé dans ses propres contradictions, ses contradictions internes déjà et puis les contradictions internes de son mouvement, parce que ce clivage mondialistes-nationaux (...) traverse le parti Les Républicains et il est en train de le faire éclater en deux", selon Mme Le Pen. (afp)