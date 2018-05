Marine Le Pen fête le 1er Mai pour la première fois à Nice

C'est la première fois que Marine Le Pen fête le 1er Mai loin de Paris et la quatrième année qu'elle le célèbre sans son père, qu'elle a exclu du parti en 2015 pour ses propos polémiques répétés sur la Shoah. L'ex-président et cofondateur du Front national Jean-Marie Le Pen fêtera, comme à son habitude, le 1er Mai à Paris en déposant une gerbe au pied de la statue équestre de Jeanne d'Arc, place des Pyramides dans le 1er arrondissement de Paris.



Sa fille, qui lui a succédé à la présidence du FN en 2011, fera de même à Cannes (Alpes-Maritimes) auprès d'une statue de Jeanne d'Arc debout portant un drapeau, avant de participer à un rassemblement à Nice avec des partis européens alliés du FN. En 2015, le père et la fille avaient participé au même défilé à Paris, mais sans se croiser. Le patriarche s'était ensuite invité sur la scène où sa fille devait prononcer un discours, avant de partir sans l'écouter.



Fête de « Jeanne d'Arc et du patriotisme »



En 2016, Marine Le Pen avait rendu hommage à la Pucelle d'Orléans place Saint-Augustin, dans le 8e arrondissement de Paris, avant de s'exprimer devant un banquet « populaire » porte de la Villette à Paris. Elle avait menacé de sanctions les militants qui rejoindraient le rassemblement de son père place des Pyramides. Candidate à la présidentielle en 2017, Marine Le Pen n'avait pas déposé de gerbe à Jeanne d'Arc, mais des cadres dirigeants du FN l'avaient fait dans le 13e arrondissement de Paris. La présidente du FN avait organisé un meeting avec son nouvel allié pour le second tour, Nicolas Dupont-Aignan, au parc des expositions de Villepinte (Seine Saint-Denis).



Jeanne d'Arc est fêtée pour sa victoire sur les Anglais le 8 mai 1429 à Orléans. Depuis 1920 il existe une fête nationale « de Jeanne d'Arc et du patriotisme ». Elle est actuellement fixée au deuxième dimanche du mois de mai, selon le ministère de la Défense. Le FN a, lui, décidé en 1988 de la fêter le 1er mai.