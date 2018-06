Marine Le Pen dit avoir une "grande proximité" avec le général de Gaulle

Marine Le Pen a affirmé mercredi que son parti le Rassemblement national (RN, ex-FN), avait une "grande proximité" avec la vision de la France portée par le général de Gaulle.



"Dans la vision que nous avons de la France, c'est d'une très grande proximité avec la vision du général de Gaulle. Cette France libre, cette France indépendante, cette France souveraine, cette France pilier et même chef de file des pays non alignés", a déclaré sur France Culture la présidente du RN.



"Même dans sa vision de l'économie, (le général de Gaulle) dit qu'on ne peut pas laisser au marché le soin de déterminer le choix de société, la politique économique. Cette économie, elle doit être fondée sur la liberté de l'entreprise bien sûr, mais elle doit être régulée par un Etat stratège", a fait valoir la députée du Pas-de-Calais.



Interrogée sur Jean-Marie Le Pen, qui a présidé le FN pendant près de 40 ans et affirme dans ses mémoires que le général de Gaulle "reste une horrible source de souffrance pour la France", Marine Le Pen a estimé que son père "conservait en lui cette blessure béante de l'Algérie française".



A propos du changement de nom du FN, que Jean-Marie Le Pen considère comme une "trahison", la dirigeante du RN a déclaré que "comme tous les parents, (...) il n'aime pas trop que ses enfants grandissent".