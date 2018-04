Marine Le Pen (FN) dénonce l'"organisation d'une immigration supplémentaire"

Quelques dizaines de personnes, dont des élus nationaux et régionaux du FN, se sont rassemblées derrière une banderole "Rassemblement national contre l'immigration", sur la place Edouard-Herriot, à proximité du Palais-Bourbon. Mme Le Pen a prononcé un discours d'une dizaine de minutes, puis répondu à quelques questions des journalistes avant de regagner l'Assemblée.



Le projet actuellement discuté "est une loi d'organisation supplémentaire. Nous n'en voulons pas, les Français n'en veulent pas", a déclaré la députée du Pas-de-Calais.



Mme Le Pen a accusé les députés de la République en marche (LREM) de tenir "le discours que vous avez entendu depuis à peu près une trentaine d'années, toutes les vieilles badernes socialistes sur ce sujet". "On ne cesse d'entendre parler du vivre-ensemble, de l'humanité nécessaire, de l'argent que l'on doit dépenser pour accueillir toujours plus de migrants".



Ce bref rassemblement avait été annoncé jeudi. Mercredi, les Républicains (LR) ont tenu une convention thématique sur l'immigration, avec une douzaine de propositions dont une restriction partielle du droit du sol.



Le patron de LR, Laurent Wauquiez, "s'est mis sous mon aile, en quelque sorte", a ironisé Mme Le Pen.