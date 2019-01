Marie-Laure Denis proposée par l'Elysée à la tête de la CNIL

Le président Emmanuel Macron envisage de proposer la nomination de Marie-Laure Denis à la tête de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), a annoncé vendredi l'Elysée.



Les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat doivent encore se prononcer sur ce choix, intervenu au lendemain de la nomination d'Isabelle Falque-Pierrotin, actuelle présidente de la CNIL, parmi les cinq "garants" du grand débat national.



Née en 1967, Mme Denis, conseillère d'Etat, a été membre de l'Arcep (Autorité de régulation des communications électroniques et des Postes) de 2011 à 2016, après avoir été membre du CSA (Conseil supérieur de l'audiovisuel) de 2004 à 2010.



Elle avait auparavant été, entre 2002 et 2004, la directrice adjointe du cabinet de Jean-François Mattei, ministre de la Santé du gouvernement Raffarin, puis directrice du cabinet de Christan Jacob, alors ministre délégué à la Famille du même gouvernement.