Marée noire aux Salomon: L'Australie dénonce la lente réaction du propriétaire du vraquier

L'Australie a exprimé son inquiétude face à la lente réaction du propriétaire et d'assureur du vraquier échoué sur un récif corallien classé au patrimoine mondial de l'Unesco dans les îles Salomon.



"Nous avions besoin d'actions beaucoup plus rapides en réponse à une catastrophe naturelle de grande envergure", a souligné la ministre australienne du Développement international et du Pacifique, Anne Ruston.



"Nous aurions aimé voir une réaction plus rapide du propriétaire du vraquier et de son assureur, au lieu de laisser l'Australie et les Îles Salomon gérer la situation", a ajouté Mme Ruston.



Le MV Solomon Trader s'est échoué le 5 février alors qu'il était en train de recevoir un chargement de bauxite sur l'île Rennell, le plus grand atoll surélevé du monde, dont le tiers sud-est figure sur la liste du patrimoine mondial.



Plus d'un mois après, les efforts n'ont pas permis de remettre à flot le vraquier de 225 mètres. Des experts estiment que 75 tonnes de fuel lourd se sont échappées des cuves du navire, qui en contient 600 de plus.



Le propriétaire hongkongais du vraquier, King Trader Ltd, et son assureur, le Korean Protection and Indemnity Club (KP&I), ont présenté leurs excuses pour la marée noire provoquée par l'accident.