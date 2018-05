Marche nationale à Rabat en solidarité avec le peuple palestinien

Cette marche organisée à l'initiative du groupe d'action nationale de soutien à la Palestine et l’Association marocaine de solidarité avec la lutte palestinienne, sous le thème "la marche du peuple marocain pour Al Qods comme capitale éternelle de la Palestine", est une confirmation de la position constante du peuple marocain, toutes tendances confondues, partis politiques, syndicats et organisations des droits de l’homme, soutenant les droits légitimes du peuple palestinien et sa cause juste.



Dans une déclaration à la MAP, L'ambassadeur de Palestine à Rabat, Jamal Choubki a indiqué que la question palestinienne est une cause qui préoccupe depuis toujours le Maroc, qui ne cesse de présenter son appui à la Palestine et à son peuple, notant qu'avec cette marche le peuple Maroc a fait passer un message clair à la communauté internationale, à savoir, le droit du peuple palestinien à instaurer son Etat avec Al Qods comme capitale.



Le Maroc a été toujours à la tête des pays dénonçant la politique menée par l'occupant contre la Palestine, a-t-il affirmé, ajoutant que la lutte du peuple palestinien fait partie des causes défendues par le peuple marocain.



Dans une déclaration similaire, Khalid Soufiani, membre dus secrétariat du groupe d'action nationale de soutien à la Palestine, a souligné que le Maroc est fortement engagé dans la lutte pour la libération de la Palestine, appelant la communauté internationale à refuser le "deal du siècle", à mettre fin à toute tentative visant la judaïsation d'Al Qods et à soutenir le peuple palestinien pour faire triompher sa juste cause.



Cette marche s'inscrit également dans le cadre de la commémoration du 70ème anniversaire de la Nakba en soutenant "nos frères et nos enfants à Gaza et en Cisjordanie qui tombent en martyr chaque jour", a-t-il dit, considérant que le projet sioniste ne vise pas uniquement la Palestine mais menace la stabilité du monde arabe, appelant à l'organisation des marches similaires dans l'ensemble des pays arabes.



Pour sa part, Abdelouahed El Fassi, membre du Parti de l'Istiqlal a relevé que cette marche reflète la solidarité du peuple marocain et son soutien éternel à la cause palestinienne, notamment avec les derniers développements que connait la région, notant que le Maroc a fait de la question palestinienne une cause nationale.



Saluant les efforts déployés par le Roi Mohammed VI, en tant que président du Comité Al-Qods, dans la défense de la Palestine, M. El Fassi a appelé à intensifier l'action arabe commune pour lutter contre l'agression du peuple palestinien



Les manifestants ont scandé des slogans mettant en garde contre les conséquences de la décision du président américain de reconnaitre Al Qods comme capitale d’Israël.