Marathon international de Rabat (Hommes): L’éthiopien Assefa Bantayehu remporte la 4ème édition

L’éthiopien Assefa Bantayehu a remporté, dimanche, la 4ème édition du Marathon international de Rabat (MIR-2018).



Bantayehu a bouclé la distance (42,195Km) en 2h12min23sec, devançant de 7 secondes le Kenyan Alex Saekwo. La troisième position est revenue à un autre Éthiopien, Amate Belachew (2:13.40).



Les Marocains Hamza Salhi (2:16.38) et Fathi Abdenasir (2:16.49) ont fini respectivement aux 6ème et 7ème places.



A rappeler que le titre de la troisième édition du MIR avait été également décroché par un Éthiopien, Fikadu Kebebe Debele (2:09:37).



Organisé sous le Haut patronage du Roi Mohammed VI, le MIR a connu cette année la participation de plus de 20.000 athlètes représentant une quarantaine de pays.