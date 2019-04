Marathon international de Rabat 2019 : Participation de champions de renommée mondiale représentant 45 pays

Lors d'une conférence de presse tenue vendredi à Rabat et consacrée à la présentation des champions qui prendront part à cette édition, le porte parole de la Fédération royale marocaine d'athlétisme Mohamed Nouri a souligné que le marathon de Rabat s'est forgé une réputation au fil des éditions et a pu relever le défi de dépasser le seuil de 20.000 participants.



Il a ajouté, en ce sens, qu'en plus des champions venus des quatre coins du monde, le marathon de Rabat réunira des athlètes issus de clubs et associations sportives et de la société civile, ainsi que des étudiants, notant que le nombre de participants reflète la réussite de cet événement.



Le marathon international de Rabat commence à se tailler une place de choix sur la scène internationale puisqu'il fait désormais partie des 50 premiers marathon au monde, s'est félicité M. Nouri.



L’Éthiopienne Shelly Dichasa, les Marocains Mohamed Talhaoui et Hamza Salhi et les Kényans Sami Kegan et Javeth Cosge s'affichent en tête des participants dans la catégories messieurs.



Chez les dames, la Kényane Silva Kibit, l’Éthiopienne Sichal Dalasa et les Marocaines Fetiha Bensteki et Sanae Mansouri seront les têtes d'affiche.



Au semi-marathon, les Marocains Abderahmane Kachir et Hajiba Hasnaoui feront face à la rivalité des Kényans et des Éthiopiens.