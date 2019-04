Marathon des sables au Maroc/2è étape : 1ère victoire pour Mohamed El Morabity

Les frères El Morabity imposent, comme chaque année, leur rythme pour le Marathon des sables en enchaînant les victoires étape après l'autre, laissant présager la poursuite de la domination des deux frères sur le trail. Pour cette 2è étape reliant Tisserdimine et Kourci Dial Zaid sur une distance de 32,5 km, Mohamed El Morabity a devancé son aîné Rachid de quelques secondes avec un chrono de 2h52min30sec. Le troisième chrono (2h56min14sec) a été enregistré par Abdelkader El Mouaziz lors de cette étape particulièrement éprouvante avec un large secteur de dunes. La surprise du jour a été signée par le Français Merile Robert qui, arrivé 10è lors de la 1ère étape, a franchi la ligne d'arrivée avec un chrono de 3h04min02sec en se plaçant à la 4è place de cette 2è étape.



"J'étais premier avant les dunes", a affirmé le Français qui s'est fait rattraper par les frères El Morabity et El Mouaziz, notant que pour le reste du parcours, il a fallu lutter contre le vent avec efficacité.



Assez satisfait de son rendement lors de cette étape, Robert a fait remarquer que "l'écart n'était pas énorme" entre lui et les premiers arrivés, se montrant confiant quant à la suite de la compétition.



Chez les dames, la Nérerlandaise Ragna Debats continue sur sa lancée en s'adjugeant la première place de cette étape avec un chrono impressionnant de 3h14min22sec, suivie de l'Américaine Meghan Hicks (3h59min00sec) et de la Marocaine Aziza Raji qui termine troisième lors de cette 2è étape avec un chrono de 4h05min32sec. La Marocaine a affirmé à la presse que l'étape était "très difficile" avec des passages de dunes particulièrement dures à franchir.



"Bien que je n'ai pas réussi à m'entraîner à courir sur cette catégorie de terrain, j'ai réussi à m'imposer parmi les trois premiers", a-t-elle ajouté, espérant réaliser "de meilleures performances aux prochaines étapes". La prochaine étape du Marathon des sables, qui se déroulera mardi, reliera Kourci Dial Zaid à Jebel El Mraïer sur une distance de 37,1 km.



Rassemblant des milliers de coureurs des quatre coins du globe, le Marathon des sables, qui se poursuit jusqu'au 15 avril, donne un rendez-vous annuel aux amoureux du trail et des sports extrêmes, avec pour objectif de parcourir à pied environ 220 km sur 6 étapes, au cœur de l'époustouflant paysage du désert sud-marocain. Lors de leur traversée, les coureurs auront à lutter contre le sable, le vent et la chaleur et devront s’accommoder aux rigoureuses conditions imposées par cette compétition.