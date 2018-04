Marathon des sables 2018 (1ère étape): Victoire du Marocain Mohamed El Morabity

El Morabity (25 ans), qui a pulvérisé les 30,3 km de l'épreuve en 2h11min30sec, a devancé de douze secondes son frère aîné et coéquipier, Rachid, quintuple vainqueur et un des favoris pour remporter cet événement. L’autre Marocain Abdelkader El Mouaziz (TGCC), vainqueur des marathons de Londres (1999 et 2001) et de New York (2000), a fini troisième en 2:13.00.



Organisé Sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI depuis 23 ans, le MDS est lié à jamais au Maroc, sa terre d’origine. Il a permis à des milliers de coureurs et à des centaines de millions de téléspectateurs à travers le monde de découvrir la beauté et la richesse du Sud marocain, que ce soit sous les tentes berbères, au sommet d’un djebel, au cœur des dunes, ou encore devant leurs télévisions.



Depuis son lancement en 1986, quelque 20.000 personnes ont tenté ce défi incroyable, celui de parcourir à pied 250 Km dans le désert.