Marathon de New York: Kamworor pour finir 2018 en beauté

Un an après avoir surpris son compatriote Wilson Kipsang et s'être imposé dans les rues de New York avec un chrono de 2 h 10 min 53 sec, Kamworor peut rentrer à 25 ans dans l'histoire de l'épreuve.



Seuls six coureurs ont réussi jusqu'à présent à enchaîner deux victoires de suite à New York, le dernier doublé remontant à 1997/1998 par le Kényan John Kagwe.



"Ma préparation s'est aussi bien passée que l'an dernier, tout se passe bien jusqu'à présent", a expliqué Kamworor.



"J'ai confiance dans le travail que j'ai fait, je suis prêt. Si je gagne, je serais l'homme le plus heureux au monde, car j'aurais tout gagné cette année", a-t-il poursuivi.



Kamworor, dont le record personnel sur la distance-reine (2 h 06 min 12 sec) date de 2012, a en effet remporté les deux courses qu'il a mises à son programme en 2018, le Championnat du monde de semi-marathon en mars à Valence (Espagne) et un 10 km à Bangalore (Inde) en mai.



Le triple champion du monde de semi-marathon, sacré trois fois également au niveau mondial en cross, s'entraîne avec le nouveau détenteur du record du monde (2:01:39 en septembre dernier à Berlin), son compatriote Eliud Kipchoge.