Marathon de Casablanca : les kenyans dominent la 11-è édition

Les athlètes kenyans ont dominé dimanche la 11ème édition du Marathon International de Casablanca (MIC) en remportant les épreuves masculine et féminine alors que les marocains se sont illustrés dans le semi-marathon et la course des 10 kms.



Chez les hommes, Erick Leon Ndiema a franchi en premier la ligne d'arrivée des 42,195 Km, épreuve courue sous une pluie battante, avec un chrono de 2:12.55 devançant son compatriote d’une douzaine de secondes Jackson Kipkoech alors que la troisième marche du podium est revenue au Marocain Mohamed El Talhaoui, qui n’a pas résisté à l’accélération des coureurs de la Rift Valley, pour finir à une vingtaine de secondes du vainqueur.



Ce dernier n’a pas amélioré le chrono de l’édition, détenu depuis 2013 par le Kenyan Rotich Milton (2h 08min 55sec).



Chez les dames, la kenyane Naomi Jepkogei s’est confortablement imposée en 2:35.02, faisant le trou de ses concurrentes immédiates en l’occurrence la Marocaine Sana El Mansouri (2 :39.06) et l’Ethiopienne Tadelech Bekele Nedi (2:39.59).



Dans les épreuves de semi-marathon et de 10 km, les athlètes marocains se sont adjugé les trois premières places tant chez les hommes que les dames.



Marathon



Hommes :



1-Erick Leon Ndiema (KEN) 2:12.55



2-Jackson Kipkoech Kotut (KEN) 2:13.08



3- Mohamed El Talhaoui (MAR) 2:13.17



Dames :



1-Naomi Jepkogei Maiyo (KEN) 2:35.02



2-Sana El Mansouri (MAR) 2:39.06



3-Tadelach Bekele Nedi (ETH) 2:39.59



Semi-marathon



Hommes:



1-Mohamed Ziani (MAR) 1:03.40



2-Mourad Marofit (MAR) 1:03.42



3-Bilal El Marhoum (MAR) 1:04.07



Femmes:



1-Sana Achahbar (MAR) 1:12.15



2-Soaud Kanbouchia (MAR) 1:13.25



3-Fatiha Benchakti (MAR) 1:16.39



10 km:



Hommes:



1-Mustapha Tachfit (MAR) 29:12



2- Mohamed El Hassouni (MAR) 29:14



3- Taher Belkorchi (MAR) 29:17



Dames:



1-Hajiba Hasnaoui (MAR) 33:11



2-Kaltoum Bouaasayriya (MAR) 33:17



3- Fatiha Asmid (MAR) 34:57.