Marathon de Casablanca: Mainmise kényane, la Marocaine Bouaasrya s'invite au podium

Comme à l'accoutumée, les Kényans ont dominé, dimanche, les épreuves masculine et féminine du marathon international de Casablanca, dont la 12ème édition a vu la Marocaine Keltoum Bouaasrya s'inviter au podium, en décrochant la deuxième place chez les dames.



Chez les hommes, Sammy Kigen Korir a dicté sa loi avec un chrono de 2 h 08 min 32 sec, signant, par là-même, un nouveau record des 42,195 km de la compétition casablancaise, qui aspire à se faire une place sur le calendrier international.



Kigen Korir a largement devancé ses deux compatriotes Jonathan Yego Kiptoo (2:10:28) et Kotut Jackson Kipkoech (2:11:37), au moment où les Marocains Bilal Marhoum et Jawad El Jazouli ont sauvé l'honneur, en occupant les 4ème et 5ème positions avec des chronos respectifs de 2:11:52 et 2:17:07. Dans le marathon féminin, la Kényane Lilian Jebiton n'a pas fait de détail face aux autres concurrentes, terminant facilement en tête avec 2:31:31.



La Marocain Bouaasrya a été la seule athlète à suivre un peu le rythme infernal de la lauréate du jour, terminant à la deuxième place dans un temps de 2:34:30.



La troisième marche du podium a été occupée par l’Éthiopienne Hey Mamitu Balcha avec un chrono de 2:39:56.



S'agissant des autres épreuves, toutes dominées par des participants marocains, le semi-marathon masculin a été remporté par Hamza Lamkartass (1:01:15), suivi d'Abdennacer Fathi (1:01:36) et Mohamed Fathi (1:01:54).



Chez les dames, Fatiha Asamid s'est imposée en 1:12:00, devant Sana Achahbar (1:12:32) et Fatima Zahra Guerdadi (1:15:40). La cours des 10 km a été enlevée, chez les hommes, par Hamid El Janati (29 min 15 sec) et, chez les dames, par Rahma Tahiri (33 min 39 sec).



A la fin de la 12ème édition, tenue sous le haut patronage duRoi Mohammed VI, à l'initiative, de la commune de Casablanca et "Casablanca Events et Animation", le wali de la région de Casablanca-Settat, gouverneur de la préfecture de Casablanca, Said Ahmidouch, et Abdelaziz Omari, maire de la métropole, ont procédé à la remise des prix aux vainqueurs, en compagnie d'autres personnalités.