Maradona félicite le nouveau président du Mexique, Lopez Obrador

Diego Armando Maradona, nommé cette semaine entraîneur des Dorados de Sinaloa (D2 mexicaine), a félicité le nouveau président mexicain, Andrés Manuel López Obrador, avant même de prendre les commandes de sa nouvelle équipe.



"Je suis heureux de cette nouvelle opportunité de travailler, et heureux de revenir sur cette terre qui m'a vu devenir champion du monde", a écrit vendredi soir, sur son compte Instragram, le légendaire et fantasque Argentin, sacré au Mexique en 1986 avec la sélection Albiceleste.



Alors qu'il n'est pas encore arrivé à Sinaloa, au nord-est du Mexique, Maradona, 57 ans, a déjà envoyé "un grand salut au peuple mexicain et à son nouveau président, Andrés Manuel López Obrador, qui sans aucun doute va travailler pour rendre son peuple heureux", écrit l'ancien meilleur joueur du monde.



Visiblement euphorique, il a également lancé un appel à tous les Latino-Américains qui, selon lui, "doivent être unis, et en paix, contre l'impérialisme qui chaque jour déploie ses armes pour tout nous prendre" et "faire que les gens ont faim".



Considéré par certains comme le meilleur joueur de tous les temps, Maradona a été recruté par le club mexicain après le départ de l'entraîneur précédent, Francisco Ramírez. Il sera présenté lundi comme directeur technique des "Dorados", actuellement 13e sur 15 en D2 mexicaine.



En plus de son nouvel emploi au Mexique, Maradona va rester président d'honneur du Dinamo Brest, un club bélarusse, a indiqué sur Twitter son avocat, Me Matías Morla.