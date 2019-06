Manuel Vidal présente à Las Palmas "Chroniques: le Sahara vu des Canaries"

Dans cet ouvrage (123 pages, taille moyenne paru aux éditions Alhulia), l'auteur met en avant les différents aspects de la vie quotidienne dans les provinces du sud du Royaume, leur histoire et l'essor socio-économique et culturel qu'elles connaissent depuis leur retour à la mère-patrie.



Cette publication a été présentée à la prestigieuse "Société royale des amis du pays de Grande Canarie" (RSAPGC), en présence d'un parterre de chercheurs, d'académiciens, de politiciens et de personnalités canariennes, ainsi que du consul général du Royaume du Maroc à Las Palmas, Ahmed Moussa.



Prenant la parole à cette occasion, l'ancien sénateur et député espagnol, Javier Sanchez-Simon, a mis en avant l'effort fournit par l'auteur, un fin connaisseur de la réalité du Sahara marocain, à la faveur notamment de ces nombreux déplacements et séjours dans la région, mais aussi grâce à son engagement personnel en tant que journaliste chevronné soucieux de rapprocher le lecteur espagnol en général et canarien en particulier d'une réalité sur le terrain oubliée dans les écrits sur la question du Sahara.



A ses yeux, cet ouvrage, qui mérite plus d'une lecture, offre une expérience enrichissante pour le lecteur en quête de découverte de nouveaux horizons, compte tenu de la diversité des sujets qui y sont évoqués dans un style léger à la portée de tous.



Il a qualifié d'"indispensable" cette publication pour le lecteur canarien désireux de mieux connaître son voisin le plus immédiat, dans le sillage de l'intense relation d'amitié et de coopération unissant le Maroc et l'Espagne.



Dans son livre, Manuel Vidal, également chercheur à l'université de Las Palmas de Grande Canarie, réunit 12 reportages publiés dans la presse canarienne sur le Sahara d'aujourd'hui loin de toute référence au conflit artificiel autour des provinces du sud.



Ces reportages, adaptés à la chronique, portent sur la vie sociale et l'histoire du Sahara marocain à travers des personnages réels, les relations entre la population des provinces du sud et les Canariens, ainsi que les événements qui ont marqué l'histoire du voisinage entre le Maroc, particulièrement son Sahara, et les îles Canaries.



A l'exception de livres purement scientifiques et des récits de voyages, la grande majorité des ouvrages publiés ces 40 dernières années sur le Sahara marocain ont été axés sur les différents aspects du conflit artificiel autour des provinces du sud, a expliqué l'auteur.



Toutes ces publications ont omis de s'intéresser à la population des provinces sud, à sa vie quotidienne et à son voisinage étroit avec les îles Canaries, entre autres aspects, a-t-il ajouté.



Dans ses chroniques, fruit d'une série de déplacements dans le Royaume, Manuel Vidal, donne la voix à une douzaine de protagonistes pour parler de leur vie et leur histoire intimement liée aux relations entre les Canaries et le Sahara marocain.



L'ouvrage fait partie d'une série de publications intitulées "Essais sahariens", élaborées sous la direction de l'écrivain et avocat espagnol José Maria Lizundia, lui aussi auteur de plusieurs ouvrages sur le Sahara marocain, dont "A travers le désert du Sahara, avec une politologue colombienne et un ex-diplomate marocain", "Le Sahara comme méta-récit" et "Le Sahara, changement de paradigme".



Cette série est composée au total de six publications écrites par les Espagnols Manuel Vidal et Youssef Nava, les Marocains Jamal Eddine Mechbal et Abdelkader Chaoui et les Colombiens Clara Riveros et Gabriel Restrepo.