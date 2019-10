Manifestations en Irak: 157 morts en majorité à Bagdad, des commandants limogés

Le bilan de la semaine de contestation antigouvernementale qui a secoué Bagdad et le sud de l'Irak atteint 157 morts, quasiment tous des manifestants et en grande majorité à Bagdad, indique un rapport officiel rendu public mardi.



Alors que "70%" des morts ont été touchés à balles réelles "à la tête et au torse" selon le rapport, les autorités ont annoncé avoir limogé plusieurs commandants des différentes forces de sécurité dans sept des 18 provinces du pays, touchées par la contestation qui menace de reprendre vendredi.