Manifestations de jeudi en France: Martinez prévoit "une très forte mobilisation"

Le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez a anticipé mercredi à Perpignan "une très forte mobilisation" lors des manifestations nationales de jeudi, estimant que "si on ne fait rien, le gouvernement ne pliera pas".



"Compte tenu de la mobilisation chez les cheminots, dans l'ensemble de la fonction publique - il y aura 140 manifestations en France -, des appels dans diverses professions et entreprises et de la mobilisation des retraités, il y aura une très forte mobilisation", a-t-il assuré.



Il s'exprimait lors d'un point de presse en marge du congrès de la CGT cadres qui se tient à Perpignan.



"Si on ne fait rien, le gouvernement ne pliera pas", a-t-il insisté. "Nous, on se félicite qu'il y ait beaucoup plus de monde concerné et qu'on essaie de faire converger".



"Demain (jeudi) à Paris, il y a deux manifestations, la manifestation des fonctionnaires et celle des cheminots qui vont arriver au même endroit. Vous pouvez dire que c'est symbolique mais c'est intéressant", a-t-il souligné. "Ces luttes sont unitaires, ce qui est un peu nouveau".



Un peu plus de dix mois après son élection, la journée de "manifestation nationale" des cheminots marque pour le chef de l'Etat le prélude à une inédite "grève en pointillé" (deux jours sur cinq) contre la réforme ferroviaire, annoncée entre début avril et fin juin par les syndicats de la SNCF.



Ces derniers s'attendent à un cortège d'au moins 25.000 personnes jeudi à Paris.



afp