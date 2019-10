Manifestations au Liban : une ligne téléphonique à la disposition des Marocains dans les cas urgents (Ambassade du Maroc à Beyrouth)

Selon l'ambassade, cette ligne téléphonique (+ 96181701065) est réservée exclusivement à la communauté marocaine vivant au Liban dans les cas urgents liés à la situation actuelle dans le pays.



Depuis jeudi soir, le Liban connait des manifestations à Beyrouth et dans plusieurs villes, après que le gouvernement ait annoncé l'inclusion de nouvelles taxes dans le budget l'année prochaine, affectant le secteur des télécommunications gratuites par téléphone fixe et autres, afin de fournir de nouvelles recettes au trésor public.



Les demandes des manifestants ont évolué de l'annulation de nouvelles taxes sur les applications de communications électroniques à la démission du gouvernement.



L'économie libanaise est confrontée à des défis économiques, tels que la confusion du marché des changes locaux, la fluctuation de l'abondance du dollar et le taux de change élevé sur le marché noir.