Malte refuse de recevoir un navire avec plus de 600 migrants

Le Premier ministre maltais Joseph Muscat s'est entretenu au téléphone à ce sujet avec le chef du gouvernement italien Giuseppe Conte et a affirmé "que Malte agit en pleine conformité avec ses obligations internationales", a annoncé dans un communiqué le gouvernement maltais.



"Malte ne recevra pas le navire en question dans ses ports", indique le communiqué.



Malte réagissait à la demande présentée dimanche par le gouvernement italien dans un communiqué conjoint du ministre de l'Intérieur Matteo Salvini et du ministre des Infrastructures et des Transports Danilo Toninelli, responsable de la surveillance des côtes italiennes.



Malte "ne peut pas continuer à regarder ailleurs lorsqu'il s'agit de respecter des conventions internationales précises sur la protection de la vie humaine", déclarait le communiqué italien.



L'Aquarius, un navire de l'ONG SOS Méditerranée, a secouru 629 migrants au cours de six opérations distinctes dans la nuit de samedi à dimanche. L'ONG a précisé que parmi ces migrants se trouvaient 123 mineurs isolés, 11 enfants en bas âge et sept femmes enceintes.



Le navire se trouvait dans la nuit de dimanche à lundi entre Malte et la Sicile et attendait de pouvoir débarquer les migrants dans un port.