Mali: message de condoléances du roi Mohammed VI au président Macron après la mort de 13 militaires français

Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au président français, M. Emmanuel Macron, suite à la mort accidentelle de treize militaires français lors d'une action antiterroriste menée au Mali, dans le cadre de l'opération Barkhane.



En cette circonstance malheureuse, le souverain exprime à M. Macron ainsi qu'aux familles endeuillées et à l'ensemble du peuple français, l'expression de ses sincères condoléances, l'assurant de son entière solidarité dans cette épreuve.



Un hommage national aux 13 militaires français aura lieu lundi à Paris, a indiqué mercredi la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye.



Les 13 militaires sont morts accidentellement lundi soir lors d'une opération contre des jihadistes au Mali. Les deux hélicoptères qui les transportaient sont entrés en collision alors qu'ils appuyaient des commandos parachutistes au sol qui venaient de repérer des pick-up suspects, dans le sud du Mali.



Les appareils sont intervenus à très basse altitude par une nuit noire ("nuit 5", disent les militaires, la plus obscure), "sans lune", en "oeuvrant avec des jumelles de vision nocturne", a raconté le colonel Barbry sur BFMTV.



L'armée française a subi ainsi une de ses plus grandes pertes depuis l'attentat contre le QG français Drakkar à Beyrouth en 1983, qui avait fait 58 morts.



L'opération française Barkhane mobilise 4.500 hommes dans la bande sahélo-saharienne. Mais, malgré six ans de présence ininterrompue, l'horizon est de plus en plus obscurci.