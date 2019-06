Mali: 38 morts dans une attaque armée dans le centre du pays

Le Bilan de l'attaque armée perpétrée lundi dans les localités de Gangafani et Yoro (centre du Mali), s'est alourdi à 38 morts, apprend-on, mardi, de source officielle.



Un précédent bilan annoncé par l'agence de presse malienne (AMAP) faisait état de 24 morts.



"Le gouvernement informe qu’un contingent des forces de défense et de sécurité a été dépêché sur les lieux pour sécuriser les populations et leurs biens, et traquer les auteurs de ces attaques", indique un communiqué de la Primature malienne.



Par ailleurs, le gouvernement informe qu’"une patrouille des FAMAs est tombée dans une embuscade des terroristes à Banguimalam, sud-ouest de Gossi. Des renforts ont été dépêchés pour secourir les éléments victimes d’attaques terroristes et sécuriser la zone", selon la même source.