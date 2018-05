Mali: 12 terroristes tués prés de Burkina Faso

Douze terroristes ont été tués samedi dans un accrochage avec l'armée dans la localité de Boulékessi (nord) proche du Burkina Faso, a annoncé lundi le gouvernement malien.



"Les Forces armées maliennes (FAMa), sous contrôle opérationnel de la Force Conjointe du G5 Sahel, lors d'une patrouille de sécurisation de la foire hebdomadaire de Boulkessy, ont été accrochées par des terroristes", a indiqué dans un communiqué le ministre de la Défense, Tièna Coulibaly.



"Les FAMa déplorent un mort. Douze terroristes ont été neutralisés, des motos et des vélos des terroristes ont été détruits", selon le texte.



Le nord du Mali était tombé en mars-avril 2012 sous la coupe de groupes armés liés à Al-Qaïda. Ces groupes ont été en grande partie chassés et dispersés par une opération militaire lancée en janvier 2013 à l'initiative de la France, qui se poursuit actuellement.



Mais des zones entières du pays échappent encore au contrôle des forces maliennes, françaises et de l'ONU (Minusma), régulièrement visées par des attaques, malgré la signature en mai-juin 2015 d'un accord de paix censé isoler définitivement les groupes armés.