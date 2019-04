Malaisie: l'ex-Premier ministre Najib Razak plaide non coupable à l'ouverture de son procès

L'ex-Premier ministre malaisien Najib Razak a plaidé non coupable de toutes les accusations contre lui à l'ouverture de son procès mercredi dans l'affaire du pillage du fonds d'investissement 1MDB sur laquelle plusieurs pays enquêtent.



En arrivant au tribunal de Kuala Lumpur où s'est ouvert son procès, l'ex-leader de 65 ans a plaidé non coupable des sept chefs accusation contre lui liés à la corruption et au blanchiment d'argent.