Maître Gims et ses amis font vibrer la Place Jemaa El Fna à Marrakech

Maître Gims et ses amis ont réussi à créer la sensation à la cité ocre en cette fin d’année en animant dimanche soir, un concert inoubliable à la mythique place Jemaa Fna à l’occasion de la 3è édition de "Stars in the place".



Cette 3ème édition a tenu toutes ses promesses en réussissant à transformer la célèbre place en un espace de partage, de fraternité et de tolérance entre les peuples et les générations.



Cette réussite prodigieuse du concert de cette année, Maître Gims l’a doit au choix judicieux et minutieux des artistes, qui sont les plus demandés par les mélomanes marocains à l’heure actuelle : la star égyptienne Mohamed Ramadan, Dadju, Lartiste, Aminux et L7or, des artistes, qui ont tenu à fêter cette fin d’année avec le public marocain.



Cette affiche alléchante a réussi à satisfaire les goûts des mélomanes, notamment les jeunes, issus de tous les quartiers de la cité ocre et des différentes villes marocaines mais aussi des touristes étrangers.



Lors de ce concert, les artistes, qui ont répondu présent, ont offert une soirée haute en couleurs et riche en émotions et ont fait vibrer le public au rythme d’une soirée unique et inoubliable avec une mise en scène grandiose mise en place par des professionnels du monde du spectacle.



Pendant près de trois heures, le public et les artistes ont chanté à l’unisson la Paix, l’Amour et la Fraternité.



Un concert grandiose qui a été à la hauteur du rayonnement culturel international de la Cité ocre.



Dans une déclaration à la presse avant le début de ce concert, Maître Gims s’est dit très content de rencontrer le public marocain et de participer à cette 3ème édition de "Stars In The Place", après avoir été présent aussi lors des deux précédentes éditions.



Cet artiste d’origine congolaise s’est félicité du succès populaire grandissant du concert "Stars In The Place", qui souffle cette année sa troisième bougie.



"Je suis heureux que ce projet connaisse autant de succès", a-t-il relevé, estimant que cet événement culturel annuel n’a rien à envier aux grandes manifestations artistiques internationales.



"L’organisation de cet événement est aussi notre manière d’exprimer à Sa Majesté le Roi Mohammed VI et à tous les Marocains notre amour pour le Maroc et son peuple, et notre volonté de contribuer à la grande dynamique économique et sociale que connaît notre pays", a-t-il ajouté.



De son côté, l’artiste égyptien Mohamed Ramadan s’est dit très fier et très honoré de se produire à Marrakech et au Maroc, terre de la paix, où il vient régulièrement animer des concerts.



Le public marocain est connu pour son goût artistique raffiné, a-t-il ajouté, tenant à rappeler que les grands artistes égyptiens de la belle époque (Abdelhalim Hafez, Oum Khaltoum et Mohamed Abdelouahab entre autres) ont toujours été bien accueillis et soutenus par le public marocain.



Organisé par Lamalif Group, ce rendez-vous artistique annuel, placé sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, est devenu désormais incontournable de la scène culturelle de la cité ocre.



Concert annuel 100% gratuit, "Stars in The Place" est un concept porté par Maître Gims, qui invite ses amis artistes pour partager leur passion pour le Maroc et pour Marrakech.



Maître Gims, de son vrai nom Gandhi Djuna, est un rappeur, chanteur et compositeur né en 1986 à Kinshasa (République démocratique du Congo).



Cet artiste de renommée internationale est issu d’une famille de musiciens puisque son père était un chanteur du groupe "Viva La Musica" et il a des frères rappeurs.



"Stars in the Place" entend inviter chaque année des artistes majeurs pour se produire à la mythique place Jemaa El Fna.