Mahi Binebine et Abdellah Taïa sélectionnés pour le prestigieux Renaudot

Les membres du jury du prix Renaudot se sont réunis chez Drouant, mardi 14 mai, pour établir leur traditionnelle sélection de printemps. Douze romans et sept essais figurent dans cette liste de recommandations de lectures.



Les deux romans "Rue du pardon" de Mahi Binebine (Stock) et "La vie lente" d'Abdellah Taïa (Seuil) ont été sélectionnés pour concourir pour ce prix prestigieux.



Selon la maison d'édition Stock, Rue du Pardon est le nom d'une petite rue très modeste de Marrakech où a grandi la narratrice de ce roman, Hayat (« la vie » en arabe). Le quartier est pauvre, seule la méchanceté prospère. Ainsi, Hayat qui est née blonde suscite les ricanements de tous et fiche la honte à sa mère. Une jungle sordide l’entoure, avec un père au visage satanique et des voisines qui persiflent comme des serpents.



"Tant de difficultés auraient dû avoir la peau de cette enfant, mais on ne peut pas détruire « la vie ». Comme un oiseau qui sort de sa cage, Hayat s’échappe, et ressuscite grâce à Mamyta, la plus grande danseuse orientale du Royaume. Mamyta est une sorte de geisha – chanteuse, danseuse, entraîneuse, amante (...) Hayat découvre comment on fait tourner la tête aux hommes, comment la grâce se venge de l’hostilité, comment on se forge un destin", souligne Stock, ajoutant que "cette histoire est un accomplissement" et ce "récit un enchantement.



La première sélection du prix Renaudot se tiendra le 4 septembre à l'hôtel de Massa. Elle sera suivie par une deuxième réunion, le 8 octobre. La proclamation du prix interviendra le 4 novembre, quelques minutes après l'annonce du Goncourt.