Madrid : Lamia Boutaleb participe à la 38ème édition de la Foire Internationale du Tourisme "FITUR"

La Secrétaire d'Etat au Tourisme, Mme Lamia Boutaleb, accompagnée d’une importante délégation d’opérateurs touristiques marocains, prend part à la 38ème édition de la Foire Internationale du Tourisme (FITUR ), qui se tient à Madrid du 17 au 21 janvier 2018.



La participation de la délégation marocaine vise la prospection de nouvelles pistes de partenariats et le renforcement de la visibilité du Maroc auprès des touristes espagnols et des différents pays participants au FITUR. De multiples actions de communication ont été de ce fait entreprises afin de promouvoir la destination Maroc.



En marge de cette mission, la Secrétaire d’Etat au tourisme a tenu une séance de travail avec Monsieur Zurab Pololikashvili, secrétaire général de l'Organisation Mondiale du Tourisme (OMT) depuis le 1er janvier 2018. Pour rappel, le Maroc qui est membre fondateur de l’OMT, a adhéré aux statuts de cette Organisation depuis sa création en 1975. Plusieurs actions ont été réalisées dans le cadre du partenariat avec cette agence spécialisée de l’ONU. Celle-ci a entre autres accompagné le département du Tourisme dans la mise en œuvre du nouveau système de classement des établissements d’hébergement touristique, dans le développement du tourisme rural ainsi que dans l’élaboration de la Charte Africaine du Tourisme Durable et Responsable (CATDR).



Mme Boutaleb s’est ensuite réunie avec le ministre portugais de l’Economie, M. Manuel Caldeira Cabral et Mme Ana Mendes Godinho, Secrétaire d’Etat au Tourisme du Portugal, présents également au Salon. Au cours des échanges, il a été question de revenir sur la qualité de la coopération maroco-portugaise dans le secteur du tourisme. Cette coopération, rappelons-le- a franchi un nouveau pas en décembre dernier, lors de la 13ème session de la Réunion de Haut Niveau Maroc-Portugal à Rabat et à l’issue de laquelle il a été procédé à la signature du programme d’application en matière de tourisme 2018/2020.



La réunion avec les responsables portugais chargés du tourisme a été également une occasion d’échanger autour du modèle portugais de formation dans le secteur du tourisme et de gouvernance tout en évoquant les horizons d’amélioration de la coopération qui lie les deux pays dans le secteur touristique.



Par ailleurs, dans l’objectif de booster l’activité touristique du marché espagnol au Maroc, la Secrétaire d’Etat au tourisme a tenu une série de réunions business avec les top management des principaux tours-opérateurs, compagnies aériennes et chaînes hôtelières espagnols, dont certains sont d’ores et déjà installés au Maroc. Il s’agit entre autres des groupes Globalia, Barcelo, Iberostar, Blue Sea, et Melia.



Les travaux de la Foire Internationale du Tourisme à Madrid s’étendent sur cinq jours, au cours desquels plusieurs réunions B2B et rencontres bilatérales sont prévues. Un Forum Ministériel sur le tourisme dans la région MENA est également au programme, et discutera de la consolidation de la reprise de l’industrie touristique et son développement durable.