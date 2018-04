Macron se rendra en Arabie saoudite à la fin de l'année pour "signer des contrats"

Emmanuel Macron se rendra « en fin d'année » en Arabie saoudite pour y signer des contrats, a indiqué lundi l'Élysée, au moment où le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane est en visite officielle à Paris. « Les deux dirigeants vont travailler sur un document stratégique qui sera prêt d'ici à la fin de l'année, d'où procéderont des contrats qu'il (Emmanuel Macron, NDLR) ira signer en fin d'année en Arabie saoudite », a indiqué à la presse l'entourage du chef de l'État.



Le dirigeant saoudien est arrivé dimanche en France pour une visite officielle de trois jours. Il a dîné dimanche soir au Louvre avec le président français. Les deux hommes tiendront une conférence de presse commune mardi soir à l'Élysée, avant un dîner officiel. Selon l'Élysée, Emmanuel Macron et le prince héritier « ont passé trois heures ensemble » dimanche soir, avec une visite d'une heure de l'exposition Delacroix au Louvre puis un dîner en tête à tête au restaurant Richelieu.



« Les échanges ont eu lieu dans une ambiance amicale, ce qui a permis d'établir un lien personnel entre les deux hommes », assure la présidence française, précisant que les deux dirigeants avaient « échangé en anglais ». Le président de la République « a tenu à avoir une discussion stratégique avec Mohammed ben Salmane, à savoir construire une alliance avec les Saoudiens », poursuit l'Élysée. Emmanuel Macron « ne considère pas l'Arabie saoudite comme un client, mais comme un allié. Les contrats procéderont d'une vision commune », selon cette même source.



Des synergies en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme



L'Élysée fait valoir que, « sur le plan de la méthode, le président de la République parle à tout le monde : Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Iran, Qatar... ». Au cours de la rencontre, Emmanuel Macron a évoqué avec le prince « les synergies entre la France et l'Arabie saoudite en matière de sécurité, de lutte contre le terrorisme, de partenariat énergétique », indique l'Élysée. Mohammed ben Salmane démarrait lundi les rencontres officielles de sa visite à Paris, où les sujets diplomatiques semblent dominer, dans un contexte explosif au Proche-Orient, où Riyad est un acteur majeur. Cette visite à Paris ne devrait pas donner lieu à la signature de contrats.