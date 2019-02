Macron se prononce pour le renouvellement de Jean-Bernard Lévy à la tête d'EDF (Elysée)

Emmanuel Macron s'est prononcé jeudi pour le renouvellement de Jean-Bernard Lévy à la tête d'Electricité de France (EDF), dont il est le PDG depuis fin 2014, a annoncé l'Elysée.



Le président "envisage, sur proposition du Premier ministre, de renouveler Jean-Bernard Lévy en qualité de président-directeur général d'EDF", écrit la présidence de la République dans un communiqué, en précisant que l'Etat en fera la proposition au conseil d'administration et à la prochaine assemblée générale d'EDF, prévue en mai.



L'Etat est actionnaire à 83,66% d'EDF, si bien que M. Lévy devrait être reconduit sans problème dans ses fonctions.



Les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat seront saisis de ce projet de nomination afin que les commissions compétentes des deux chambres se prononcent, précise l'Elysée.



Ce sera la première fois dans l'histoire récente d'EDF - depuis les mandats de Marcel Boiteux, qui en a été président jusqu'en 1987 - qu'un dirigeant effectuera plus d'un mandat à la tête de l'électricien.



Ces prochaines années, le PDG d'EDF aura devant lui de nombreux chantiers, de la fermeture programmée de la centrale nucléaire de Fessenheim à une possible évolution de la structure du groupe.