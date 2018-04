Macron s'offre une petite visite impromptue à Washington

Le chef de l'Etat français, qui doit être accueilli plus tard à la Maison Blanche par son homologue américain Donald Trump, en a profité pour faire un petit bain de foule avec des passants, se prêtant à quelques selfies.



Tenant la main de son épouse Brigitte, M. Macron a gravi les marches du mémorial de Lincoln, monument emblématique de la capitale fédérale construit en l'honneur d'Abraham Lincoln, 16e président des États-Unis.



Cet édifice est dans le prolongement du National Mall, immense esplanade bordée par la Maison Blanche et des musées parmi les plus importants des Etats-Unis.