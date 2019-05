Macron réaffirme à Sarraj le soutien de Paris au gouvernement d’entente nationale libyen (Elysée)

Le Président français Emmanuel Macron a réaffirmé, mercredi, le soutien de son pays au gouvernement d’entente nationale libyen, tout en soulignant les efforts entrepris par Paris pour «rassembler les acteurs libyens autour d’une solution politique inclusive, menant dès que possible aux élections demandées par le peuple libyen».



«Le Président de la République a réaffirmé le soutien de la France au gouvernement d’entente nationale», avec lequel elle «poursuivra sa coopération», indique un communiqué de l’Elysée publié au terme d’un entretien à Paris entre M. Macron et le président du Conseil présidentiel et premier ministre libyen, M. Fayez Sarraj.



Le chef de l’Etat français a «souligné tous les efforts entrepris par la France depuis deux ans pour rassembler les acteurs libyens autour d’une solution politique inclusive, menant dès que possible aux élections demandées par le peuple libyen», ajoute le communiqué.



«Il a réitéré sa volonté d’aider à construire la paix dans le cadre d’un processus politique en Libye, sous l’égide des Nations Unies», poursuit-il.



Selon la même source, «les deux dirigeants sont convenus de l’importance d’élargir et d’approfondir le dialogue avec l’ensemble des composantes de la nation libyenne, à l’est, au sud et à l’ouest, y compris avec la société civile».



Rappelant qu’ «il n’existe pas de solution militaire au conflit libyen et pour mettre un terme à l’offensive militaire lancée vers Tripoli», le Président Macron «a encouragé un cessez-le-feu sans conditions» et souligné «la nécessité de protéger les populations civiles».



«Dans ce contexte, la proposition a été avancée d’une délimitation de la ligne de cessez-le-feu, sous supervision internationale, pour en définir le cadre précis», affirme le communiqué de l’Elysée.



«Il a également été proposé de mettre en place, dès les prochains jours, une évaluation du comportement des groupes armés en Libye, y compris ceux qui relèvent directement du gouvernement d’entente nationale, en lien étroit avec l’ONU. Plus généralement, la nécessité de lutter contre toute activité terroriste a été réaffirmée», ajoute-t-il.



«La France restera pleinement mobilisée pour appuyer la médiation du Représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, afin que cessent les hostilités, que le dialogue reprenne et que le peuple libyen puisse vivre en paix et en sécurité», conclut-il.