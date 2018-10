Macron jugé "autoritaire" et "arrogant" par une majorité de Français

Pour une large majorité, Emmanuel Macron est autoritaire (79%) et arrogant (71%). 71% le trouvent cependant dynamique, tandis qu'un Français sur deux le trouve courageux (54%); 47% considèrent qu'il respecte ses engagements, et 44% qu'il est capable de réformer le pays. Enfin, 42% le trouvent sympathique. Ces trois derniers points enregistrent une forte baisse: -3, -9, et -10% en ce qui concerne la sympathie. Moins de 4 Français sur 10 jugent également qu’Emmanuel Macron est honnête (38%, -4), et obtient des résultats (34%).



D'après cette étude, le style et la façon d'être du président représentent un défaut pour une forte majorité de Français (64%), plutôt qu'une qualité. Cette perception est partagée par l’ensemble des catégories de population, et d’autant plus auprès des personnes issues des catégories populaires (71%).