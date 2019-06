Macron ira en Chine en novembre et reverra bientôt Poutine

Emmanuel Macron a annoncé samedi qu'il se rendrait en novembre en Chine et reverrait Vladimir Poutine "dans les prochaines semaines", assurant par ailleurs n'être "pas du tout" en froid avec Donald Trump avec qui il n'a pas eu de réunion bilatérale au G20 au Japon.



Interrogé durant la conférence de presse finale sur l'absence d'une rencontre en tête à tête avec son homologue américain, le président français a rappelé qu'il avait vu "longuement" Donald Trump le 6 juin à l'occasion du 75e anniversaire du Débarquement en Normandie. "Je ne suis ni en manque ni en état de frustration", a-t-il indiqué.



A la question: "êtes-vous en froid?", il a répondu: "Pas du tout. J'ai tout entendu sur ma relation avec le président Trump depuis que je suis président: trop chaleureuse ou trop froide. Nous sommes différents, nous nous apprécions et nous travaillons ensemble".



Les deux dirigeants s'opposent sur de nombreux dossiers, en particulier le commerce ou le climat, qui ont été au coeur du sommet.



Après un long entretien avec Vladimir Poutine jeudi soir, il a indiqué qu'il aurait "dans les prochaines semaines une rencontre bilatérale avec le président" russe. Ni date ni lieu n'ont été actés pour ce rendez-vous qui pourrait se tenir avant le sommet du G7 que la France organise fin août à Biarritz.



"Je considère que, dans le cadre de la présidence du G7, il est indispensable que nous puissions prendre cette initiative" avec la Russie afin d'"explorer toutes les formes de coopération sur les grands sujets de destabilisation ou de conflit, sans naïveté mais sans que la porte ne soit fermée", a expliqué M. Macron. En précisant qu'il ne s'agissait "pas de changer le format du G7", qui s'appelait G8 avant que la Russie n'en soit exclue en 2014 pour protester contre l'annexion de la Crimée.



Emmanuel Macron a par ailleurs annoncé qu'il se rendrait "les 5 et 6 novembre à Shanghai et à Pékin", après une première visite en 2018. Son déplacement coïncidera avec l'exposition internationale de l'Importation de Shanghaï.