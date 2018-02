Macron et Poutine s'entretiennent par téléphone de la Syrie

Le chef de l’Etat français s’est félicité, à cette occasion, de «la dynamique» des relations bilatérales depuis la rencontre de Versailles le 29 mai dernier et des échanges politiques «réguliers» existant entre les deux pays, rappelant «son attachement à un dialogue direct et exigeant avec la Russie sur l’ensemble des sujets d’intérêt commun».



Sur la Syrie, indique le communiqué, le Président Macron a souligné «l’impératif de surmonter les blocages des négociations et d’enclencher dans les prochaines semaines un processus politique crédible sous l’égide des Nations unies» pour que ce pays «retrouve la paix, la stabilité et l’unité».



«Cela passe par un dialogue étroit et opérationnel», affirme la même source en faisant état de la demande faite par M. Macron au chef du Kremlin de «tout faire pour que le régime syrien mette un terme à la dégradation insoutenable de la situation humanitaire dans la Ghouta orientale et à Idlib».



Le chef de l’Etat français a exprimé également «sa préoccupation sur les indications faisant état de l’emploi possible de chlore à plusieurs reprises contre des populations civiles en Syrie au cours de ces dernières semaines», soulignant que la détermination de la France à lutter contre l’impunité dans l’utilisation des armes chimiques était «sans faille».



Sur la crise russo-ukrainienne, le Président Macron a relevé, selon le communiqué de l’Elysée, que «la mise en œuvre des accords de Minsk était dans l’impasse et souligné la nécessité de gestes concrets pour apaiser la situation et alléger les souffrances des populations», insistant sur «la consolidation du cessez-le-feu et la mise en œuvre immédiate des mesures humanitaires proposées par la France et l’Allemagne».



Sur le plan bilatéral, l’entretien a constitué l’occasion de mettre en relief le «potentiel de développement des coopérations franco-russes» que le Conseil économique, financier, industriel et commercial franco-russe (CEFIC), réuni en décembre, offre dans de nombreux domaines «dans le respect des sanctions internationales».



Afin de «prolonger la dynamique» enclenchée, le Président Macron a accepté, à l’invitation de son homologue russe, d’effectuer une visite en Russie en mai prochain à l’occasion de laquelle il participera au Forum économique de Saint-Pétersbourg, où la France sera invitée d’honneur, précise le communiqué.