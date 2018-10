Macron et Philippe vont trancher sur le sort de Collomb, le démissionnaire

Emmanuel Macron et Édouard Philippe ont annoncé mardi qu'ils allaient trancher sur le sort de Gérard Collomb, décidé à démissionner, malgré le refus du président la veille de le laisser quitter le gouvernement.



Emmanuel Macron "attend désormais les propositions du Premier ministre", a indiqué l'Élysée à l'AFP, alors que le ministre de l'Intérieur a annoncé au Figaro qu'il maintenait sa proposition de démission pour se consacrer à sa candidature à la mairie de Lyon.



Le Premier ministre a, lui, annoncé aux députés qu'il proposerait au président de la République "les décisions qui s'imposent" à propos du ministre de l'Intérieur.



"J'exercerai la totalité des attributions constitutionnelles qui me sont dévolues. Je dirige l'action du gouvernement et j'aurai l'occasion de proposer au président les décisions qui s'imposent", a annoncé Édouard Philippe, interpellé par un député lors des questions au gouvernement.



Constitutionnellement, le président de la République nomme et met fin aux fonctions des ministres sur proposition du Premier ministre.



"Je maintiens ma proposition de démission", a déclaré M. Collomb au Figaro mardi, expliquant que "compte tenu des rumeurs et des pressions qu'il peut y avoir, je ne veux pas que le fait que je sois candidat quelque part demain puisse troubler la marche du ministère de l'Intérieur".



"Il faut une clarté vis-à-vis de nos concitoyens et une clarté vis-à-vis des Lyonnais, donc je maintiens ma proposition de démission", dit-il, dans cette interview à paraître dans son intégralité dans la soirée sur le site du journal.