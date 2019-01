Macron et Merkel vont signer un nouveau traité de coopération franco-allemand

Emmanuel Macron et Angela Merkel signeront un nouveau traité de coopération et d'intégration franco-allemand le 22 janvier en vue de « renforcer les liens déjà étroits » entre les deux pays, a annoncé, mardi, l'Élysée. Ce traité qui sera signé à Aix-la-Chapelle, en Allemagne, « s'appuiera sur le socle fondateur du traité de l'Élysée de 1963, qui a largement contribué à la réconciliation historique entre la France et l'Allemagne, pour viser un nouvel objectif de convergence accrue entre la France et l'Allemagne », a précisé la présidence. Il s'agira de la première rencontre de l'année entre le président français et la chancelière allemande. Ils s'étaient déjà retrouvés à Aix-la-Chapelle, ville proche de la frontière, le 10 mai à l'occasion de la remise du Prix Charlemagne à Emmanuel Macron.