Macron entame une tournée dans trois pays de l'Afrique de l'Est

Le président français Emmanuel Français entame lundi une tournée de quatre jours en Afrique de l’Est qui le mènera respectivement à Djibouti, l’Éthiopie et le Kenya, une visite placée sous le signe de la coopération militaire, culturelle et surtout économique.



Emmanuel Macron devra arriver à Djibouti lundi dans la soirée, la première visite depuis neuf ans d’un président français dans ce pays considéré comme « un partenaire historique » et « un allié stratégique », selon les médias de l’Hexagone.



Selon le Figaro, l’étape djiboutienne de la visite de Macron est « devenue relativement urgente tant le +grand jeu+ s'est intensifié dernièrement autour du petit territoire (…) qui revêt une importance stratégique majeure par son positionnement ». D'après le journal, Emmanuel Macron, qui sera accompagné par des chefs d'entreprise, « semble déterminé à ne pas laisser Djibouti en tête à tête avec la Chine, alors que de nouveaux projets d'infrastructures se profilent ».



Après Djibouti, le président français devra se rendre, du 12 au 14 mars, en Éthiopie et au Kenya.



En Éthiopie, la visite sera marquée par la coopération culturelle. Ainsi, le président français se rendra à Lallibela, haut lieu spirituel de l’Éthiopie orthodoxe, pour annoncer son engagement à la conservation de ce site classé au patrimoine mondial de l’humanité en 1978.



Outre un dîner avec le premier ministre, Abyi Ahmed et la présidente Salhe-Work Zewde, le chef de l’Etat français devra tenir également une rencontre avec le président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki.



Quant à l’étape du Kenya, elle sera marquée du sceau de la coopération économique et de la défense de la planète. Ainsi, trois milliards d’euros de contrats dans les secteurs du transport, des infrastructures, de l’énergie et de la ville durable seront signés lors de cette visite au cours de laquelle Emmanuel Macron sera accompagné d’une délégation d’une quarantaine de chefs d’entreprise, indique-t-on à l’Élysée.



Au cours de sa visite au Kenya, le président français coprésidera, le 14 mars, avec son homologue kényan Uhuru Kenyatta, le One Planet Summit.



Faisant suite aux Sommets One Planet précédents (Paris, décembre 2017 et New York, septembre 2018), cette troisième édition du One Planet Summit rassemblera des dirigeants africains engagés, des entrepreneurs, des donateurs, des organisations internationales et d'autres parties prenantes venant de toutes les sphères de la société et des institutions. L’objectif est d’accélérer et de renforcer l’action en faveur du climat afin d’aboutir à des résultats significatifs pour les populations africaines, tout en protégeant la biodiversité.