Macron en visite jeudi à Buenos Aires avant un G20 tendu

Arrivé mercredi soir à Buenos Aires avec son épouse, Emmanuel Macron effectue jeudi une visite officielle dans la capitale argentine où il rencontrera son homologue Mauricio Macri, avant de participer à un G20 qui s'annonce particulièrement tendu.



"Surprends-moi", a répondu le président français à Mauricio Macri qui lui demandait ce qu'il souhaitait voir en Argentine, ont rapporté des sources diplomatiques. Aussi le président argentin et son épouse Juliana emmèneront en hélicoptère les Macron déjeuner dans l'Isla El Descanso, une escapade bucolique sur le delta du Parana.



C'est la première visite du président français en Amérique du sud, dans un pays sur lequel la France compte pour soutenir ses positions. Elle précède un G20 qui s'annonce aux antipodes du multilatéralisme renforcé dont il s'est fait le champion.



Ce sommet devrait en effet être dominé par des affrontements bilatéraux : guerre commerciale États-Unis-Chine, menaces du président américain de taxer les voitures européennes et tensions américano-russes après l'arraisonnement par Moscou de navires ukrainiens.



"La réforme du système multilatéral, la lutte contre les inégalités, la promotion d'un agenda international ambitieux pour protéger la biodiversité et lutter contre le dérèglement climatique sont autant de sujets sur lesquels la France et l'Amérique latine parlent d'une même voix", a déclaré le chef de l'Etat au journal argentin La Nacion jeudi.



Pour sa journée à Buenos Aires, il a prévu un programme à la fois culturel et politique.



Ce féru de littérature a souhaité rencontrer la veuve du grand écrivain argentin Jorge Luis Borges, María Kodama, qui lui fera visiter la Fondation Borges où sont abrités de nombreux souvenirs de l'écrivain.



Il se rendra également dans la célèbre librairie El Ateneo Grand Splendid, installée dans un ancien théâtre, où il s'entretiendra avec de jeunes écrivains.



A son programme figure également une halte sur la Plaza de Mayo, lieu symbolique de la résistance contre la dictature militaire des années 70-80. C'est là que chaque semaine venaient défiler les mères et les grands-mères des disparus.



Dans le même esprit, il se rendra au Parc de la Mémoire, dédié au souvenir des victimes de la dictature (1976-1983). Il jettera des roses dans le Rio de la Plata, où des milliers de "disparus" furent jetés vivants et drogués depuis des avions militaires.



Après son entretien avec le président argentin Mauricio Macri, le président de la République s'adressera à la communauté française, forte en Argentine de 20.000 personnes.



Vendredi et samedi, en marge du G20, Emmanuel Macron aura quelques rencontres bilatérales, notamment avec les présidents chinois Xi Jinping et russe Vladimir Poutine.



Mais pas avec Donald Trump, qui a en revanche prévu des rendez-vous avec d'autres de ses pairs, dont Angela Merkel, selon le programme de la Maison Blanche.



Jusqu'ici, les deux hommes se sont toujours vus en tête-à-tête dans de tels sommets.



Mais l'Américain a publié lors de sa visite en France le 11 novembre plusieurs tweets hostiles à son "ami", critiquant son projet d'armée européenne, sa faible popularité et le fort niveau du chômage en France.