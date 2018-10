Macron condamne l'"acte d'antisémitisme" à Pittsburgh

Emmanuel Macron a déclaré samedi soir dans un tweet qu'il "condamne avec force cet acte d'antisémitisme à Pittsburgh".



"Mes pensées pour les victimes et mon soutien à leurs proches", a ajouté le président français dans son bref message.



Onze personnes ont été tuées et six blessées quand un tireur a ouvert le feu samedi dans une synagogue de Pittsburgh, lors de l'attaque antisémite probablement la plus meurtrière jamais perpétrée aux Etats-Unis.



Le Président Macron se trouvait samedi à Istanbul, où il a participé à un sommet sur la Syrie avec les dirigeants de la Turquie, de la Russie et de l'Allemagne.