Macron appelle l'Iran à éviter toute "escalade militaire susceptible d'aggraver" l'instabilité régionale

Le président français Emmanuel Macron a assuré son homologue américain Donald Trump de "son entière solidarité avec les alliés" et appelé l'Iran à s'abstenir "de toute mesure d'escalade militaire susceptible d'aggraver encore l'instabilité régionale".



"Face à la montée des tensions en Irak et dans la région", Emmanuel Macron a aussi "exprimé sa préoccupation concernant les activités déstabilisatrices de la force Al Qods sous l'autorité du Général Qassem Soleimani", tué vendredi par les Etats-Unis, et "rappelé la nécessité que l'Iran y mette maintenant un terme", selon un communiqué de l'Elysée.



Le président a marqué "la détermination de la France à travailler aux côtés de ses partenaires régionaux et internationaux à l'apaisement des tensions".



Il a réaffirmé que, selon lui, "la priorité devait aller à la poursuite de l'action de la Coalition internationale contre Daech, dans le plein respect de la souveraineté de l'Irak, pour sa sécurité et pour la stabilité régionale".



Le Parlement irakien a réclamé dimanche au gouvernement l'expulsion des troupes américaines du pays, où une faction pro-Iran a appelé les soldats irakiens à s'éloigner des bases où se trouvent les forces américaines, faisant redouter plus de violence encore.



Depuis l'assassinat dans un raid américain vendredi en Irak de Qassem Soleimani, architecte de la stratégie iranienne au Moyen-Orient, et d'Abou Mehdi al-Mouhandis, l'homme de l'Iran en Irak et numéro deux du Hachd al-Chaabi, une coalition de paramilitaires pro-Iran intégrés aux forces de sécurité, le monde entier redoute une déflagration.