Macron annonce un sommet sur la Méditerranée à l'été 2019 à Marseille

Le président français Emmanuel Macron a annoncé lundi la tenue d'un sommet sur la Méditerranée "au début de l'été 2019" à Marseille, au sud-est de la France, pour "retrouver le fil d'une politique méditerranéenne".



"Dix ans après l'Union pour la Méditerranée, il nous faut retrouver le fil d'une politique méditerrannéenne", a déclaré le président au cours de son discours annuel devant les ambassadeurs de France.



Cette politique "indispensable" sera "différente" et devra inclure "toutes les sociétés civiles", a-t-il ajouté, en précisant que le sommet sera l'occasion de "parler de la jeunesse, de la mobilité, de l'énergie des échanges universitaires" entre les deux rives de la Méditerranée.



Initiée par le président Nicolas Sarkozy, l'Union pour la Méditerranée avait été lancée en 2008 par les pays de l'Union européenne et 15 pays méditerranéens d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient ou d'Europe du sud non membres de l'UE. Mais cette organisation a rapidement perdu son influence, notamment dans le contexte des révolutions arabes du début de la décennie.



Depuis son arrivée à l'Elysée, Emmanuel Macron s'est rendu en Algérie, en Tunisie et au Maroc et a annoncé lundi sa visite "dans les prochains mois" en Egypte.