Macron annonce qu'il se rendra en Irak cette année

Emmanuel Macron a annoncé lundi qu'il se rendrait en Irak d'ici à la fin de l'année pour apporter le soutien de la France à la reconstruction du pays après sa victoire contre les jihadistes.



Le chef de l'Etat français visitera l'Irak "dans quelques mois", à l'invitation de son homologue Barham Saleh qu'il a reçu à déjeuner à l'Elysée, a-t-il déclaré devant la presse.



Un an après sa victoire contre Daech, qui avait pris le contrôle d'un vaste pan du territoire, "l'Irak a vocation à retrouver un rôle de premier plan dans la région, un rôle de pivot", a affirmé Emmanuel Macron.



M. Saleh a pour sa part salué "le partenariat exemplaire" de l'Irak "avec la France et l'Union européenne pour sortir de la période extrêmement difficile" vécue par son pays. "Nous espérons vous accueillir à Bagdad bientôt", a-t-il ajouté en s'adressant à Emmanuel Macron.



M. Saleh, homme politique kurde et président depuis 2018, s'est rendu lundi matin à l'Unesco pour discuter du projet de reconstruction de Mossoul, ex-fief des jihadistes en Irak dévasté lors de la reconquête de la ville en 2017.