Macron a chargé Sarkozy de le représenter à l'investiture de la présidente géorgienne

L'ex-diplomate française Salomé Zourabichvili, élue fin novembre première femme présidente de Géorgie, a été investie dimanche lors d'une cérémonie au cours de laquelle elle a promis de poursuivre le virage pro-occidental de ce pays du Caucase.



Le choix de Nicolas Sarkozy pour représenter la France lors de cette cérémonie relève d'une "démarche pragmatique et ponctuelle, dont la raison est le lien de Nicolas Sarkozy avec la Géorgie", où il a agi comme médiateur lors du conflit avec la Russie en 2008, a expliqué la présidence.



L'Elysée a souligné qu'il n'était pas question de confier à l'ancien président des missions régulières de représentation.



Si les relations d'Emmanuel Macron avec l'ex-président socialiste François Hollande - dont il fut le ministre - sont notoirement tendues, elles sont en revanche beaucoup plus cordiales avec son prédécesseur de droite Nicolas Sarkozy.



M. Macron avait notamment reçu ce dernier à déjeuner à l'Elysée, le 7 décembre dernier, trois jours avant une allocution détaillant des mesures en faveur du pouvoir d'achat pour tenter de mettre un terme à la fronde populaire des "gilets jaunes".



Selon Le Figaro, les deux hommes avaient notamment discuté de la défiscalisation des heures supplémentaires, une mesure mise en place par Nicolas Sarkozy et supprimée par François Hollande, qu'Emmanuel Macron a décidé de rétablir.