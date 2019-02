Macron à Courcouronnes lundi et en Saône-et-Loire jeudi

Lundi, à Evry-Courcouronnes, il rencontrera environ 300 élus et représentants d'associations et d'Ile-de-France, ainsi que des citoyens de l'Essonne, pour un débat sur les attentes des habitants et la politique de la ville.



Jeudi, il se rendra en Saône-et-Loire, a indiqué l'Elysée sans préciser la commune choisie, pour discuter avec des jeunes, jusqu'ici largement absents de ce grand débat qui mobilise surtout des seniors.



"J'ai l'impression que la jeunesse, c'est un angle mort du grand débat. (...) Ce serait terrible si un grand débat national ne prenait pas en compte ce que disent ceux qui ont entre 16 et 30 ans", a regretté sur France Inter cette semaine le Premier ministre Edouard Philippe.



La rencontre de lundi constituera pour le chef de l'Etat son 5e débat depuis le 15 janvier, après Grand Bourgtheroulde (Eure), Souillac (Lot), Valence et Bourg-de-Péage (Drôme) et sa rencontre à L'Elysée vendredi avec une centaine d'élus d'Outre-Mer.



C'est la première fois qu'Emmanuel Macron se rendra en banlieue dans le cadre de ce grand débat, pour lequel il a privilégié jusqu'ici des communes rurales ou péri-urbaines. L'Elysée souhaite en effet que "les quartiers se saisissent aussi du grand débat, pour en être des acteurs à part entière".



Seront conviés des maires et des parlementaires d'Ile-de-France qui sur leur territoire ont des quartiers prioritaires de la politique de la ville, l'une de ces 1.500 zones urbaines défavorisées qui font l'objet de politiques d'aide spécifiques.



Située à une trentaine de kilomètres au sud de Paris, Courcouronnes a fusionné le 1er janvier 2019 avec Evry pour former la commune nouvelle Evry-Courcouronnes, forte désormais de 70.000 habitants.



Son maire, Stéphane Beaudet, président de l'Association des maires d'Ile-de-France, est aussi vice-président de la région et responsable transports à Ile-de-France Mobilité. Cet élu, qui a quitté le parti Les Républicains il y a un an, a été élu maire de la commune nouvelle avec l'appui de Francis Chouat, ancien maire d'Evry, devenu député LREM en novembre.